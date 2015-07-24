中国债市动态：信用债成交活络带动现券续向暖，短期做多情绪有望持续

路透上海7月24日 - 中国银行间债市周五早盘现券向好势头延续，其中信用债成交活络局面不改，收益率仍小幅下行；同时因信用债与利率债利差继续缩窄，激发利率债买盘积极性进一步提高，市场做多情绪逐步升温。

交易员称，从成交来看，银行理财资金与基金公司等机构为买入高评级、短期限品种的主力，与股市降温及避险资金流入债市有很大关系。此外，最新PMI数据显示经济基本面企稳仍存不确定性，且资金面宽松局面尚在，债市收益率继续走低仍存支撑。

“今天公司债收益率还在下，但幅度没前几天多了，”北京一券商交易员表示，银行理财资金和基金公司之前一二级市场都是疯抢，不过今天情绪还好，可能是收益率阶段性低位后有机构开始谨慎了。

他并解释称，一级公司债发行利率较前期下行40-50个基点，二级市场收益率也下行超10个基点，不过不同个券仍有差异，评级AA及以上品种，资质好的品种相对受青睐。

此外，利率债早盘情绪亦向好，不过随后收益率略回升。“债市整体情绪不错，10年国开下了3-4个基点，”北京一银行交易员表示，因IPO暂停等引发机构配置资产切换，资金回流债市。

他并指出，中长期看，股灾导致经济企稳的不确定性也在增加，股市资金仍可能持续回流债市，短期现券看多仍有足够理由。

最新数据显示中国制造业略微改善的迹象在7月中断，财新中国7月制造业PMI初值降至一年多低位，包括新订单、新出口订单在内的多个分项指数从扩张区间跌入收缩区间，反映当前中国制造业在弱需求下增长仍然乏力。

华创证券最新点评报告认为，尽管短期内市场情绪仍可能导致信用债利率下降，但需警惕中期内的风险。对于利率债，本轮行情本身就和利率债没有太多的关系，利率债面临的压力并没有减缓，所以利率债在搭顺风车的同时，更需要关注及时下车。

剩余期限近10年的国开行150210券最新成交 在3.9500%，上日尾盘为3.9900%。