路透基点：台湾世平已委托四家银行安排60亿台币等值再融资案--TRLPC

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港7月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市的电子产品分销商世平兴业已经委托四家银行为其安排60亿台币等值(1.94亿美元等值)三年期再融资案。
牵头行兼簿记行为台湾银行、玉山银行、瑞穗银行以及台北富邦商业银行。其中，台北富邦商业银行担任额度代理行。
消息人士称，这笔贷款料将包含台币及美元部分，但条款及细节尚未敲定。
多数贷款款项将用于为世平2012年12月取得的三年期36亿台币等值循环贷再融资，其余用于营运资本。
2012年12月的旧贷款包含两部份，A为最高36亿台币，B为最高1.2亿美元。台币部分利率为次级市场商票利率加码75个基点，美元部分为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码120个基点。两部分合计不得超过等值36亿台币。
世平上次办理联贷是在2014年9月，完成一笔50亿台币三年期循环贷 款。
世平集团成立于1980年，总部位于台湾，为亚太第一半导体零组件通 路商。(完) (编译 刘秀红；审校 白云)
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