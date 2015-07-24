路透基点：台湾世平已委托四家银行安排60亿台币等值再融资案--TRLPC

路透香港7月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市的电子产品分销商世平兴业已经委托四家银行为其安排60亿台币等值(1.94亿美元等值)三年期再融资案。

牵头行兼簿记行为台湾银行、玉山银行、瑞穗银行以及台北富邦商业银行。其中，台北富邦商业银行担任额度代理行。

消息人士称，这笔贷款料将包含台币及美元部分，但条款及细节尚未敲定。

多数贷款款项将用于为世平2012年12月取得的三年期36亿台币等值循环贷再融资，其余用于营运资本。

2012年12月的旧贷款包含两部份，A为最高36亿台币，B为最高1.2亿美元。台币部分利率为次级市场商票利率加码75个基点，美元部分为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码120个基点。两部分合计不得超过等值36亿台币。

世平上次办理联贷是在2014年9月，完成一笔50亿台币三年期循环贷 款。