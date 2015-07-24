中国金融：股份行城商行跑马圈地新三板，开拓投贷联动等创新信贷业务

路透北京7月23日 - 中国新三板火爆增长，挂牌公司数量已暂超过沪深两市总和。多数股份行、少数城商行均开始掘金新三板潜力公司，开拓投贷联动、纯信用贷、股权质押贷款、担保贷款等创新业务，以赌定企业高成长性，放长线钓大鱼，期望未来派生出更多业务。

据路透不完全统计，目前包括交通银行 北京分行、兴业银行 、光大银行 、浦发银行 、杭州银行、广发、平安银行 等均开展了专门针对新三板企业及其股东的金融服务。

“目前银行给三板企业提供的主要还是贷款。”某熟悉新三板的券商人士称，“新三板都是经过层层选拔的成长性的企业，银行都在跑马圈地，你不做其他人就会做，这些优质客户就被别人拿走了。另外，和企业建立好合作，后续的融资额等都可以放在银行。”

兴业银行目前对三板企业提供的纯信用贷款最高贷款额为1,000万人民币，股权质押贷款质押率达50%，在投贷联动方面也开通了“投连贷”、“投贷通”两款业务。兴业银行亦将服务的范围扩展到拟挂牌新三板的企业，并参与其路演推介。

广发银行北京分行小企业金融部高级经理曹哲伟表示，“我们总行去年将新三板作为一个很重要的战略考虑。”目前该行北京分行针对三板已经挂牌的企业可以做股权质押，最高按净资产6折，单笔最高500万。符合条件的优质客户可以给予一定的信用贷款额度，同时还有与担保公司合作的见贷即保业务。

据悉，广发银行也在研发政府引导基金投贷联动、股权质押+股权远期回购贷款、保证保险贷款、挂牌贷等多项产品。

**新三板成信贷业务创新试验田**

较之于股份行而言，杭州银行、北京银行等城商行布局更早。北京银行在中关村园区推出的担保贷款，因管委会补贴，其贷款成本低于纯信用债而大受欢迎。目前这一模式在新三板运用得相对成熟。而相比较之下，各家银行包括股权质押贷款、保证保险、投贷联动等业务却显得一波三折。

“广发今年和创投机构赛伯乐共同开发了一笔500万额度的投贷联动，谈得非常费劲。”曹哲伟称，“股权投资关注的是未来他的股权值多少钱，而我们关注现金流。而且新三板上真正好的企业，已经不怎么需要投贷联动了。”

“上半年新三板定增火爆，对股权质押贷款也有很大影响。”某股份行人士称，“不过合作得好的企业，定增的款又回到我们行里，派生出大概两个亿的存款。而我们前期给予其的信贷额度只有两三千万。”

多位银行人士表示，定增以存款形式回行是目前银行争夺的市场。随着合作企业高速成长，商业银行也可以分享其成长带来的好处，比如更多的工资借计卡、信用卡、电子银行、业务清算等。因此，目前银行均愿意给三板企业相对优惠的贷款利息。