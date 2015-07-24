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亚洲 | 2015年 7月 24日 星期五 14:08 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：中国因素令市场保持避险情绪

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* 澳元兑美元跌0.87%，新西兰元/美元跌0.38%，美元/泰铢涨0.22%，美元兑人民币涨0.12%

* 日股日经指数跌0.69%，上海股市沪综指涨0.41%，MSCI明晟除日本外亚股指数跌0.93%，美国公债收益率报2.2677%，布兰特原油期货涨0.36%

* 中国7月财新制造业PMI初值降至逾一年低点，大宗商品价格受挫

* 中国扩大人民币汇率浮动区间，保持其在合理均衡水平基本稳定--国务院 (完)

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