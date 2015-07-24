欧股业绩：巴斯夫第二季营业利润增长2%，归功于特种塑料需求

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透法兰克福7月24日 - 全球以营收计最大的化学品公司巴斯夫(BASF) 周五公布，第二季营业利润增长2%，因汽车和建筑业特种塑料的需求，盖过了油气利润下滑的影响。
截至6月当季，巴斯夫集团经一次性项目调整后的息税前利润(EBIT)升至20.4亿欧元(22.4亿美元)，低于路透调查平均预估的21.2亿欧元。
在主要服务于汽车、电气和建筑行业的功能材料与解决方案部门(Functional Materials and Solutions)，营业利润跃升29%至4.58亿欧元，而油气、作物化学品和非特种化学品等部门则出现获利下降。
公司周四公布计划，拟为表现不佳的染料业务设立单独法人实体，并将考虑各种选项。
巴斯夫确认，预计2015年营业利润将持平，营收则料略有上升。该公司的产品包括汽车涂料，泡沫化学品，催化转换器和矿业化工产品。(完)
(编译 艾茂林; 审校 王洋)
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