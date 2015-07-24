欧股业绩：达能上半年营业利润不如预期，将在中国出售多美滋部门

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透巴黎7月24日 - 法国食品集团达能(Danone) 周五公布低于预期的上半年营业利润，并称正在出售旗下在中国的旗舰多美滋(Dumex)婴儿配方奶部门，该部门受到食安恐慌所冲击，已造成3.98亿欧元的减损。
达能表示，尽管整体经济环境仍然艰困，俄罗斯尤其如此，但其仍维持全年获利和营收展望。
达能2013年在亚洲召回婴儿配方奶后，正试图在中国重建其地位。
达能在周五稍早表示，其已敲定“初步协议”，将向雅士利国际 出售多美滋部门。
该公司上半年营业利润增至13.81亿欧元，第二季可比销售则成长4.5%。
上半年营业利润率增加53个基点至占营收的12.12%。
分析师则预估上半年营业利润13.93亿欧元，营业利润率为12.27%。
达能表示，2015年可比营收成长率目标仍为4-5%，营业利润率则从2014年的12.59%小幅升高。(完) (编译 戴素萍 审校 王洋)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。