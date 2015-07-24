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亚洲 | 2015年 7月 24日 星期五 14:39 BJT

日本股市：日经指数跌至一周半低位，因中国数据疲弱且美国财报欠佳

路透东京7月24日 - 日本股市日经指数周五跌至一周半低位，受中国制造业采购经理人指数(PMI)所累，该数据显示中国制造业活动疲弱；同时美国企业财报同样黯淡，也加重了黯淡气氛。

日经指数 下跌0.7%至20,544.53点，为7月15日以来最低位收位。本周收跌0.5%。

东证股价指数 下跌0.5%至1,655.86点。JPX-日经400指数 跌0.6%至14,929.07点。（完）

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