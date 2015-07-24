日本股市：日经指数跌至一周半低位，因中国数据疲弱且美国财报欠佳

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透东京7月24日 - 日本股市日经指数周五跌至一周半低位，受中国制造业采购经理人指数(PMI)所累，该数据显示中国制造业活动疲弱；同时美国企业财报同样黯淡，也加重了黯淡气氛。
日经指数 下跌0.7%至20,544.53点，为7月15日以来最低位收位。本周收跌0.5%。
东证股价指数 下跌0.5%至1,655.86点。JPX-日经400指数 跌0.6%至14,929.07点。（完）
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。