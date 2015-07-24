中国新债：国开行下周三将发行至少5亿境内美元债，利率3M Libor+100bp

路透上海7月24日 - 中国国家开发银行 周五公告称，将于下周三(29日)在银行间市场，以簿记建档方式，数量招标发行至少5亿境内美元债券，期限三年，票面利率采用浮动利率，以三个月美元LIBOR为基准加100个基点(bp)。

该期债为国开行今年第一期境内美元债，从缴款日开始每三个月付息一次。缴款日和起息日同为8月5日，7月29日至8月5日为分销期。

Libor取值方法方面，采用定息日伦敦时间上午11:00伦敦银行家协会公布的伦敦同业拆借市场的3个月美元拆放利率(3个月 USD-LIBOR-BBA)。

该期债主承销商包括农行 、工行 、交行 、建行 和三菱东京日联银行(中国)。

中债登数据显示，从2003年起至今，境内美元债券发行不足100亿美元，其中以国开行、进出口行等金融机构为主，中石油集团和中化股份也有少量参与。从计息方式上看，多数为浮息债，期限从两年至七年不等。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)