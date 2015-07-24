全球金市：金价跌至五年半低点，恐创九个月来最大单周跌幅

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
0610GMT，现货金 一度下跌1.2%至每盎司1,077美元，为2010年2月以来最低。0610GMT时，下跌0.5%至1,084.80美元。
金价本周挫跌逾4%，为去年10月以来最大单周跌幅。
“我认为本周稍早跌势还在余波荡漾，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)商品策略师Victor Thianpiriya表示。
“技术面看来相当地糟，美国数据则一直强于预期。我认为在来到约1,040美元以前不会有任何明显的反弹，我认为部分卖家知道这点。”
美国8月期金 下跌0.9%至每盎司1,083.90美元，此前触及低位1,072.30美元，为2009年10月以来最低。
随着卖压加剧，从香港到纽约的交易商均指周一跌势的幕后推手另有其人，并努力揭开神秘卖家的身份。
多数分析师称，美联储可能在9月升息，这意味著作为无息资产的黄金将面临更大的风险。
上周美国初请失业金人数降至逾41年半低位，表明7月劳动市场维持稳健的就业成长步伐。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四的持金量连续第六天下降，至2,201万盎司，为2008年8月以来最低。
现货钯金 上涨0.6%，至618.95美元。现金铂金 上涨0.1%，至977美元，仍在数年低位附近交易。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/戴素萍 审校 蔡美珍/艾茂林)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。