全球金市：金价跌至五年半低点，恐创九个月来最大单周跌幅

0610GMT，现货金 一度下跌1.2%至每盎司1,077美元，为2010年2月以来最低。0610GMT时，下跌0.5%至1,084.80美元。

金价本周挫跌逾4%，为去年10月以来最大单周跌幅。

“我认为本周稍早跌势还在余波荡漾，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)商品策略师Victor Thianpiriya表示。

“技术面看来相当地糟，美国数据则一直强于预期。我认为在来到约1,040美元以前不会有任何明显的反弹，我认为部分卖家知道这点。”

美国8月期金 下跌0.9%至每盎司1,083.90美元，此前触及低位1,072.30美元，为2009年10月以来最低。

随着卖压加剧，从香港到纽约的交易商均指周一跌势的幕后推手另有其人，并努力揭开神秘卖家的身份。

多数分析师称，美联储可能在9月升息，这意味著作为无息资产的黄金将面临更大的风险。

上周美国初请失业金人数降至逾41年半低位，表明7月劳动市场维持稳健的就业成长步伐。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四的持金量连续第六天下降，至2,201万盎司，为2008年8月以来最低。

现货钯金 上涨0.6%，至618.95美元。现金铂金 上涨0.1%，至977美元，仍在数年低位附近交易。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金