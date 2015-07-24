台湾股市：收创九个月低位，受美股疲弱与中国数据不佳拖累

路透台北7月24日 - 台湾股市周五收低，创九个月低位。分析师表示，美国股市连跌三日，再加上一项调查显示中国制造业活动降至15个月低位，拖累台股随亚洲主要股市下跌。

大盘加权股价指数 收跌0.26%报8,767.86点，前低为去年10月27日的8,627.78点。今日成交初值 759.21亿台币，上交易日修正后为1,044.62亿。

〞盘中又创波段新低，但下杀没取量，显示投资人追低意愿有限。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。

他认为，由于技术面显示股价与季线的负乖离达6.74，创今年新低，台股似有酝酿筑底反弹机会。不过由于所有均线呈现空头排列，大盘纵有反弹也是要逢高出脱，预料在月线9,110点附近将有较大压力。

中国财新传媒周五公布“财新中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，7月PMI初值数据降至48.2，为2014年5月以来最低位，且连续五个月处于荣枯线下方。上月终值为49.4。