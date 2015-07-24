台湾股市：收创九个月低位，受美股疲弱与中国数据不佳拖累

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北7月24日 - 台湾股市周五收低，创九个月低位。分析师表示，美国股市连跌三日，再加上一项调查显示中国制造业活动降至15个月低位，拖累台股随亚洲主要股市下跌。
大盘加权股价指数 收跌0.26%报8,767.86点，前低为去年10月27日的8,627.78点。今日成交初值 759.21亿台币，上交易日修正后为1,044.62亿。
〞盘中又创波段新低，但下杀没取量，显示投资人追低意愿有限。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。
他认为，由于技术面显示股价与季线的负乖离达6.74，创今年新低，台股似有酝酿筑底反弹机会。不过由于所有均线呈现空头排列，大盘纵有反弹也是要逢高出脱，预料在月线9,110点附近将有较大压力。
中国财新传媒周五公布“财新中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，7月PMI初值数据降至48.2，为2014年5月以来最低位，且连续五个月处于荣枯线下方。上月终值为49.4。
本地时间14:50，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.99%。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。