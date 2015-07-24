国际油市：油价微涨，但仍处于熊市

“今日的中国采购经理人指数(PMI)进一步加深了对于需求环境的担忧，”CMC Markets首席市场分析师Michael McCarthy说。

“供应面没有回应，意味着下行趋势看来将牢固确立，近期难有转机，”他说。

至0651 GMT，美国9月原油期货 涨0.25美元，报每桶48.70美元，上日收低0.74美元报48.45，为3月31日以来最低结算价。

McCarthy预测美国原油价格料跌至每桶42美元左右，上次见到该水准是在3月时。如果继续破位下行，可能跌至35美元上下。

布兰特9月原油期货 涨0.07美元报每桶55.34美元。该合约上日结算价跌0.86美元报55.27，创4月初以来最低。

两个指标合约本月都有可能录得两位数的跌幅，部分原因在于伊朗达成核协议后出口料增加。

美国原油本月迄今跌约18%，布兰特原油跌13%。

美元下跌支撑油价。如果一如周四一份行业报导所述，沙特在夏季后减产，以因应季节性内需放缓，那么油价有可能获得更多支撑。

分析师认为，由于油价前景黯淡，全球大型油企可能不得不进一步削减支出，同时宣布季度获利再次大幅下滑。(完)

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