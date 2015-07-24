香港金融：银行体系展望仍为负面，惟信用状况保持稳健--穆迪

路透香港7月24日 - 穆迪投资者服务公司称，对香港银行体系的展望仍为负面，反映经营环境存在明显的系统性失衡和货币环境宽松，但预计银行业的信用状况将大体保持稳健。

此负面展望由2013年6月维持至今。穆迪副总裁及高级分析师徐嵩宜称，不利的发展趋势在过去12个月内一直持续，这些趋势包括楼价进一步攀升、企业和个人的杠杆率不断上升、及银行业对内地借款人的风险敞口不断增加。

政府建议修订本地银行处置机制，定于2016年年初实施，亦是负面展望的驱动因素之一。

他说，“修订后的机制允许官方强制濒临倒闭金融机构的债权人承担损失，我们预计香港政府将来对银行提供支持的可能性会降低。在17家受评银行中，七家银行的评级包含政府支持的因素。”

穆迪发表的报告《银行体系展望：香港》(here)，对香港17家银行进行评级。

尽管展望负面，但穆迪预计香港银行业的信用状况在展望期内将大体保持稳健。

穆迪指出，随着目前内地信贷环境不明朗，香港银行已在贷款评审方面采取更审慎的放贷标准，整体贷款增长自2014年下半年以来已有所放缓，且穆迪预计2015年香港银行业的贷款增长将保持在较低水平，这在一定程度上缓解了穆迪对银行业风险状况的忧虑。

香港的联系汇率制度意味着本地利率可能会跟随美国上升，而穆迪预计美国会在下半年加息。尽管如此，在12-18个月的展望期内，美国加息对本地借款成本的潜在影响应该有限。银行贷款资产质素恶化的情况应该依然可控。

香港银行的贷款增长放缓和较高的获利留存应有助其资本增加。随着政府提高银行的最低资本要求，银行业亦正提高资本水准。

穆迪的压力测试显示，受评银行即使在出现不利冲击的情况下亦能维持充足的资本，这有助支持其当前评级。