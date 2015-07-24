更新版 1-台湾货币市场：短率持稳，一大机构调降短票利率将带动利率走低

(新增央行存单发行及银行间拆款收盘细节)

* 资金宽松短率持稳，拆借需求不热络以到期续拆为主

* 大型金融机构一口气调降短票利率5个基点，至0.55%

* 票券公司酝酿调降短票利率，料下周将直接下探0.54%

* RP利率持平，部分投信提前解约票券公司忙向外调钱

记者 罗两莎

路透台北7月24日 - 台湾银行间短率周五持稳。银行资金调度人员表示，由于市场资金依旧宽松，今天除某中型民营银行少量拆入外，其余大都以到期续拆为主；不过，某大型金融机构今天一口气调低短票利率5个基点，至0.55%，预料将带动下周利率走低。

大型公股商银资调人员指出，随着台积电 巨额现金股利发放完成，今天拆款市场恢微平静，拆借需求不及前两天热络，以到期续拆占最大宗。

〞我们今天都是到期续做，没有什么大笔的需求。〞前述大型公股商银资金调度人员说。

台湾上市公司自7月下旬将密集发放现金股利。根据路透初步统计，继台积电周四发放1,166.83亿台币现金股利后；今天发放股利的有：富邦金 、台达电 及台塑化< 6505.TW>等。

今日收盘报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利 0.388% 0.388% 率

--隔夜拆款利率区间 0.295-0.410% 0.295-0.430%

--一周拆款利率区间 0.380-0.460% 0.380-0.460%

--两周拆款利率区间 0.388-0.460% 0.390-0.460%

**大型金融机构今降短票利率**

短票方面，交易员表示，市场资金依旧充沛，但某大型金融机构今天主动大幅调降利率，一口气下杀5个基点，并在市场上大肆收刮，预料将带动下周短票利率走低。

大型票券公司交易员指出，随大型金融机构直接下调利率至0.55%，其他银行利率亦将跟着走低，预估下周一起利率将直接降至0.54%。

〞我们今天刚刚调下来，主要是随着市场把利率往下拉，从0.60%往下调到0.55%。〞大型金融机构主管说。

另一位票券公司交易员表示，某大型金融机构原本坚持短票利率在0.60%，但今天一大早即打电话通知从今天起利率下调至0.55%，并在市场大肆收刮，已让市场嗅到利率将进一步下调的味道。

大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.55%，部分成交在0.545%，与上日水准相近。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.553%，前日在0.552%；上日成交量94.77亿台币，前日59.83亿台币。

台湾央行周五公布，共发行578.5亿台币定存单。较今日存单到期金额578亿台币，存单发行余额增0.5亿。下周央行存单到期金额总计为1兆297.8亿，分别为周一504亿、周二5,511亿、周三1,466.8亿、周四2,013.5亿及周五802.5亿。

拆款中心资料 显示，周五超额准备为129亿台币，累积至周日超额准备为2,388亿台币、加计前期1%的超额准备3,914亿台币。

**RP利率持平**

债市附买回(RP)市场方面，交易员指出，今天有多家大型投信公司因基金赎回，资金需求量大增，提前解约量明显增加，部分票券公司因而对外调钱支应。

但有些票券公司因先前已安排好资金落点，即避开近日巨额的现金股利发放高峰，因此，今天比较感受不到投信提前解约的资金需求压力。

〞今天投信公司提前解约很多，资金需求量很大，我们只好向调度型客户调钱。〞前述票券公司交易员说。

证券商交易员则表示，今天市场资金依旧相当宽松，利率亦与昨天一样，但资金仍分配不均。 〞今天有人解约，但有人钱很多，分配不是很平均。〞前述券商交易员说。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.52%；10天期以上公司债RP主要成交在0.62%，利率约同上日。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率今天大致维持在原水准，极短天期利率在0.42%，大区间在0.44%-0.49%。公司债新承做附买回利率方面，极短天期仍在0.46%，大区间在0.48%-0.54%。但这部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。(完)