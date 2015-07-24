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亚洲 | 2015年 7月 24日 星期五 15:37 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收跌3.4%，受上海期胶下跌拖累

12月TOCOM期胶合约 <0#2JRU:>收跌7.3日圆，报每公斤208.6日圆，盘中一度跌至208.4，为7月16日以来低点，周线下滑2.9%，创两周以来最大跌幅。

“中国市场人士的卖盘引发熔断机制，”东京经纪商一消息人士表示，“从量能来看，因为上海市场规模大得多，因此东京市场人士无法引领价格走势。”

上海期交所主力1月期胶 下跌520元人民币，收报每吨12,720元。

美元兑日圆 约报123.86日圆，周四午后约为123.80。

新加坡商品交易所(SICOM)近月8月期胶 最新报每公斤141.8美分，下跌5.7美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/陈宗琦；审校 王洋/于春红)

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