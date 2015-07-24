亚洲橡胶：TOCOM期胶收跌3.4%，受上海期胶下跌拖累

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
12月TOCOM期胶合约 <0#2JRU:>收跌7.3日圆，报每公斤208.6日圆，盘中一度跌至208.4，为7月16日以来低点，周线下滑2.9%，创两周以来最大跌幅。
“中国市场人士的卖盘引发熔断机制，”东京经纪商一消息人士表示，“从量能来看，因为上海市场规模大得多，因此东京市场人士无法引领价格走势。”
上海期交所主力1月期胶 下跌520元人民币，收报每吨12,720元。
美元兑日圆 约报123.86日圆，周四午后约为123.80。
新加坡商品交易所(SICOM)近月8月期胶 最新报每公斤141.8美分，下跌5.7美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/陈宗琦；审校 王洋/于春红)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。