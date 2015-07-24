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市场报道 | 2015年 7月 24日 星期五 15:39 BJT

《汇市简讯》英镑向下触发停止位的跌势延续，逼近200日均线关卡

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* 英镑跌势似乎过度，但显然目前最容易的操作方向是朝下

* 英镑/美元1.5330-1.5676涨势的61.8%回档位在1.5462美元，为下道支撑。7月14日低位在1.5449

* 200日均线位置1.5408极为关键

* 交易员态度仍看多英镑，但低接买盘暂时缩手观望

* 流动性状况恶劣，加剧了下杀停止位的跌势(完) (编译 蔡美珍；审校 戴素萍)

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