《汇市简讯》英镑向下触发停止位的跌势延续，逼近200日均线关卡

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* 英镑跌势似乎过度，但显然目前最容易的操作方向是朝下

* 英镑/美元1.5330-1.5676涨势的61.8%回档位在1.5462美元，为下道支撑。7月14日低位在1.5449

* 200日均线位置1.5408极为关键

* 交易员态度仍看多英镑，但低接买盘暂时缩手观望