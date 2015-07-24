《汇市简讯》英镑向下触发停止位的跌势延续，逼近200日均线关卡

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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* 英镑跌势似乎过度，但显然目前最容易的操作方向是朝下
* 英镑/美元1.5330-1.5676涨势的61.8%回档位在1.5462美元，为下道支撑。7月14日低位在1.5449
* 200日均线位置1.5408极为关键
* 交易员态度仍看多英镑，但低接买盘暂时缩手观望
* 流动性状况恶劣，加剧了下杀停止位的跌势(完) (编译 蔡美珍；审校 戴素萍)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。