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亚洲 | 2015年 7月 24日 星期五 17:02 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收盘持平，扩大双向浮动预期致离岸CNH大跌

* 人民币收平，中间价小涨
    * 扩波幅预期致离岸CNH大跌
    * 套利交易将限制离岸CNH贬值空间

 (新增收盘报价和评论)
    路透上海/北京7月24日 - 人民币兑美元即期 周五收盘续持平，中间价小幅
升值但空间亦有限。交易员表示，即期市场依旧僵持，国务院最新发文指出扩大人民币汇率
双向浮动，离岸CNH快速走低并触及逾两周低点，两地汇差迅速扩至逾百点，凸显离岸市场
看空人民币的情绪。

    他们并称，市场对扩大波幅有一定预期，但人民币贬值预期较强背景下，短期推出条件
并不成熟；若未来某个时段贬值预期淡化，不排除央行会祭出汇市改革大招。由于离岸CNH
下跌激发在岸购汇需求，加之客盘套利交易，共同驱动成交量放大至今年3月20日以来的新
高。

    “CNH已经飞了，从这看人民币还是有一定贬值预期，但即期还是不动，就看央行能扛
多久了，最近股市也比较好，大家信心稍微稳了些。”一中资行交易员表示。
    
    交易员们并指出，由于在岸即期不动，套利机制会限制离岸CNH的贬值空间。目前人民
币贬值预期主要反映在衍生品上，美元/离岸人民币掉期 今日出现异动，可交割美
元/人民币远期上涨并带动境内掉期曲线 上移。在人民币贬值预期犹存的情况
下，短期内扩大双向浮动的概率较低，因这可能令人民币大贬。
    
    “最近扩大（双向浮动）的话并不是一个好时机，除非央妈（央行）继续死守6.21的位
置。”另一外资行交易员说。
        
    中国国务院办公厅发布关于促进进出口稳定增长的若干意见，明确指出完善人民币汇率
市场化形成机制，扩大人民币汇率双向浮动区间，坚决清理和规范进出口环节收费。 
    
    中国财新传媒周五公布“财新中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”数据继续疲软，
这或表明中国经济仍面临较大下行压力。7月PMI初值数据降至48.2，为2014年5月以来最低
位，且连续五个月处于荣枯线下方。上月终值为49.4。中国财新传媒6月底宣布获得Markit
公司编制的PMI在中国的冠名权。 
        
    全球汇市方面，澳元周五跌至六年低点，其他和全球大宗商品价格密切相关的货币也承
压，因中国制造业采购经理人指数创一年多以来最低水平。 
         
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：
    
 在岸市场人民币兑美元              今日              上日      升贬
 即期成交价格                      6.2095            6.2095    0.00%
 中间价                            6.1169            6.1172    0.00%
 成交额                            300.79亿美元                
 日内美元兑人民币相对于中间价最大  1.51%(上限±2%)   日高      日低
 波幅                                                          
 日内波动幅度(pips)                9                 6.2092    6.2101
 今年以来升贬幅度                                              -0.09%
 2005年汇改以来升贬幅度                                        33.29%
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=C  1,535                       
 FXS>                                                          
 
    离岸人民币市场
  
 工具                          今日      上日
 CNH即期                       6.2228    6.2128
 一年期NDF                     6.272     6.2505
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 曾祥进)

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