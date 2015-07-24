台湾债市：10年公债殖利率连三跌创两年新低，反应美债利多及台股疲弱

* 10年公债殖利率连三跌创两年新低

* 下周104/5殖利率暂看1.45%-1.49%

路透台北7月24日 - 台湾10年期公债104/5 殖利率收周五收创同年期公债两年收盘新低，并录得连三日跌势。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率上日跌破2.3%，且台股走势持续疲弱，带动104/5殖利率靠向今年盘中低位，但逼近1.46%仍见部分卖需，略有收敛殖利率跌幅。

下周债市聚焦美联储联邦公开市场委员会(FOMC)议息会议，交易员认为，由于这次FOMC会后不召开记者会，市场预期美国升息时点不会改变，仍旧是最快9月、最慢12月，而下周四美国也将公布第二季GDP，若数据明显好转，9月升息机率就会提高。在下周三FOMC公布利率决定前，台债料续处既有区间偏多操作。

〞原本台债就比较强，美债殖利率又回档，吸引轧空手的人进场。〞一位大型证券台债交易员说。

今日104/5殖利率收创同年期公债两年收盘低位，前波低位为2013年7月29日的1.4650%。至于盘中低位则来到1.4628%，此前低位为7月9日的1.462%，今年同年期公债殖利率盘中低位则为2月2日的1.455%。

至于五年公债104/9增额券今日正式发行，盘面交投略有增温，收至近六个月收盘低位，前低为2015年2月5日的0.96%。交易员指出，目前买盘尚在等待较佳的价格出现，卖盘惜售心态则较浓厚，致该券殖利率微跌至0.97-0.98%间窄幅波动。

美国长期公债收益率周四跌至两周低点，盘中走势反复，因美国企业业绩疲弱且商品价格下挫，投资人在美国公债中寻求避险。指标10年期公债 收益率从周三尾盘的2.325%降至2.271%，盘中降至两周低点2.268%。

交易员预估，下周10年公债104/5殖利率交易区间暂看在1.45-1.49%；五年公债104/9殖利率则暂看在0.96-0.99%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期

5 104/9 -1.45 0.9705% 0.9700-0.9830% 62.00 10 104/5 -0.90 1.4665% 1.4628-1.4700% 151.50

台湾股市 周五收低，创九个月低位。分析师表示，美国股市连跌三日，再加上一项调查显示中国制造业活动降至15个月低位，拖累台股随亚洲主要股市下跌。

本周余日全球重要经济事件和数据包括：

7/24(五)：日本7月Markit/JMMA制造业PMI初值初值；法国7月Markit制造业/服务业/综合PMI初值；德国7月Markit制造业/服务业/综合PMI初值；欧元区7月Markit制造业/服务业/综合PMI初值；美国7月Markit制造业PMI初值；美国6月新屋销售。

下周全球重要经济事件和数据包括：

7/27(一)：中国1-6月规模以上工业企业利润；德国7月IFO企业景气判断指数；欧元区6月M3货供额及民间贷款；美国建筑许可年率6月修正值；美国6月耐久财订单；美国7月达拉斯联储制造业活动指数；日本央行副总裁中曾宏发表讲话。

7/28(二)：美联储(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的政策会议；巴西央行召开货币政策委员会会议(至29日)；英国第二季国内生产总值(GDP)初值；美国5月标普/Case-Shiller；美国7月Markit综合采购经理人指数(PMI)初值；美国7月消费者信心/里奇蒙联储7月综合制造业指数；日本6月零售销售。

7/29(三)：美联储公布利率决议；美国6月成屋待完成销售指数；德国 8月Gfk消费者信心指数；法国7月消费者信心指数；英国6月消费者信贷及M4货供额、7月CBI零售销售差值；日本6月工业生产初值；瑞银集团(UBS)6月瑞士消费指数；巴西央行宣布利率决定。

7/30(四)：美国第二季GDP环比年率初值；德国7月失业报告、7月CPI初值；欧元区7月消费者信心指数初值；欧元区7月企业景气指数、6月失业率；英国7月GfK消费者信心指数；瑞士7月KOF领先指标 ；澳洲6月建筑许可/第二季进出口物价；韩国央行8月制造业景气判断指数、韩国6月工业生产；澳洲央行总裁史蒂文斯在博鳌亚洲论坛金融合作会议上发表讲话；日本央行审议委员石田浩二在京都向商界领袖发表演说。

7/31(五)：台湾第二季经济成长率(概估值)；中国6月货物和服务贸易；美国7月芝加哥采购经理人指数(PMI)；路透/密西根大学美国消费者信心指数7月终值；澳洲第二季生产者物价指数/6月民间信贷；日本6月建筑订单及房屋开工；法国6月消费者支出、6月生产者物价指数；美国第二季雇佣成本指数；莫斯科央行公布利率决定。

30 104/8 没有成交

20 104/7 没有成交

10 104/5 1.4665

5 104/9 0.9705

3 104/1 0.6850