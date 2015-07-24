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亚洲 | 2015年 7月 24日 星期五 15:54 BJT

表格：外资在韩国股市卖超2,632亿韩元，连续第六日卖超

路透首尔7月24日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0726GMT，外资在韩国股市卖超2,632亿韩元，为连续第六个交易日卖超，期间累计卖超1.051万亿(兆)韩元(8.9978亿美元)。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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7月24日 -263.2 -144.7 383.9

7月23日 -189.2 5.9 171.7

7月22日 -377.0 -28.7 422.9

7月21日 -127.1 38.5 93.5

7月20日 -22.2 -102.4 130.3

7月17日 -72.2 -292.9 357.5

7月16日 182.0 98.8 -42.3

7月15日 235.8 -295.2 60.9

7月14日 -35.6 -121.3 168.2

7月13日 6.0 -10.5 27.3

7月10日 -71.1 -156.7 232.8

7月 9日 -348.8 232.4 110.7

7月 8日 -398.3 114.7 296.3

7月 7日 -105.8 -150.9 250.3

7月 6日 -281.7 -218.9 489.1

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本月以来 -1,754.9 -1,111.2 3,197.3

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今年以来 6,767.8 -10,010.3 3,448.6

---------------------------------------------- (完)

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