表格：外资在韩国股市卖超2,632亿韩元，连续第六日卖超

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透首尔7月24日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0726GMT，外资在韩国股市卖超2,632亿韩元，为连续第六个交易日卖超，期间累计卖超1.051万亿(兆)韩元(8.9978亿美元)。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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7月24日 -263.2 -144.7 383.9
7月23日 -189.2 5.9 171.7
7月22日 -377.0 -28.7 422.9
7月21日 -127.1 38.5 93.5
7月20日 -22.2 -102.4 130.3
7月17日 -72.2 -292.9 357.5
7月16日 182.0 98.8 -42.3
7月15日 235.8 -295.2 60.9
7月14日 -35.6 -121.3 168.2
7月13日 6.0 -10.5 27.3
7月10日 -71.1 -156.7 232.8
7月 9日 -348.8 232.4 110.7
7月 8日 -398.3 114.7 296.3
7月 7日 -105.8 -150.9 250.3
7月 6日 -281.7 -218.9 489.1
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本月以来 -1,754.9 -1,111.2 3,197.3
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今年以来 6,767.8 -10,010.3 3,448.6
---------------------------------------------- (完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。