金属期市：LME期铜跌至六年低点，因中国制造业PMI不佳引忧虑

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
她表示，鉴于6月的指标皆指向复苏，而且这是财新首度公布这项报告，需要有再一个月的数据才能确认这是趋势，抑或是夏季结束、需求复苏前的一段疲弱时期。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 一度下跌至每吨5,191.50美元，创下2009年7月以来最低水平，0711 GMT时回升至每吨5,218美元，下滑1%。
期铜料将录得将近5%的周线跌幅，也是自1月以来最大的单周跌幅。
上海期交所期铜 也触及六年低点，最新下挫2.7%，报每吨38,050元人民币。
其他金属方面，伦敦期镍 与上海期镍 皆下滑逾1.5%，因供应超出预期。
LME期铝 徘徊于七月稍早所及每吨1,631.50美元的六年低点附近。分析师预估，价格疲弱将触发另一波产能关闭。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/陈宗琦；审校 艾茂林/张明钧)
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