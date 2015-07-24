《全球汇市》澳元触及六年低点；德国综合PMI拖累欧元

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0945 1.0981 -0.33 -9.52 1.2097
美元/日圆 123.93 123.89 0.03 3.74 119.68
欧元/日圆 135.65 136.06 -0.30 -6.59 144.77
美元/瑞郎 0.9611 0.9596 0.16 -3.32 0.9941
英镑/美元 1.5486 1.5511 -0.16 -0.56 1.5573
美元/加元 1.3024 1.3033 -0.07 12.10 1.1618
澳元/美元 0.7301 0.7352 -0.69 -10.61 0.8168
新西兰元/美元 0.6578 0.6605 -0.41 -15.63 0.7797
欧元/瑞郎 1.0521 1.0541 -0.19 -12.51 1.2026
欧元/英镑 0.7067 0.7077 -0.14 -8.87 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3919 9.4100 -0.19 -0.18 9.4688
美元/挪威克朗 8.2030 8.1751 0.34 9.78 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 汪红英/戴素萍/于春红/孙茉莉/高琦)
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