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亚洲 | 2015年 7月 24日 星期五 16:11 BJT

《全球汇市》澳元触及六年低点；德国综合PMI拖累欧元

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0945 1.0981 -0.33 -9.52 1.2097

美元/日圆 123.93 123.89 0.03 3.74 119.68

欧元/日圆 135.65 136.06 -0.30 -6.59 144.77

美元/瑞郎 0.9611 0.9596 0.16 -3.32 0.9941

英镑/美元 1.5486 1.5511 -0.16 -0.56 1.5573

美元/加元 1.3024 1.3033 -0.07 12.10 1.1618

澳元/美元 0.7301 0.7352 -0.69 -10.61 0.8168

新西兰元/美元 0.6578 0.6605 -0.41 -15.63 0.7797

欧元/瑞郎 1.0521 1.0541 -0.19 -12.51 1.2026

欧元/英镑 0.7067 0.7077 -0.14 -8.87 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3919 9.4100 -0.19 -0.18 9.4688

美元/挪威克朗 8.2030 8.1751 0.34 9.78 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 汪红英/戴素萍/于春红/孙茉莉/高琦)

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