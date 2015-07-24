全球金融：第一季国际银行业对希腊放贷减少220亿美元--BIS报告

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透伦敦7月24日 - 国际清算银行(BIS)周五发布的数据显示，国际银行业者在今年第一季对希腊的放贷减少了220亿美元，因对该国经济形势和在欧元区的成员地位愈发担忧。
BIS报告称，第一季全球跨境放贷增加7,550亿美元，因对希腊以外其他欧元区国家的放贷大幅成长。
BIS表示，对俄罗斯和乌克兰的放贷再次出现季度下滑。(完)
(编译 高琦 审校 陈宗琦)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。