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亚洲 | 2015年 7月 24日 星期五 16:15 BJT

全球金融：第一季国际银行业对希腊放贷减少220亿美元--BIS报告

路透伦敦7月24日 - 国际清算银行(BIS)周五发布的数据显示，国际银行业者在今年第一季对希腊的放贷减少了220亿美元，因对该国经济形势和在欧元区的成员地位愈发担忧。

BIS报告称，第一季全球跨境放贷增加7,550亿美元，因对希腊以外其他欧元区国家的放贷大幅成长。

BIS表示，对俄罗斯和乌克兰的放贷再次出现季度下滑。(完)

(编译 高琦 审校 陈宗琦)

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