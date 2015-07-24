《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(7月20日-7月24日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --本周人民币兑美元延续上周窄幅横盘整理走势，中间价则略升0.04%。周初因国际美元回落，人民币即期小幅高开，但随即遭遇购汇盘打压，显示人民币短期仍难以反弹。而随着离岸人民币再度走弱，在岸汇率面临贬值压力日增；周五国办发文称将适时扩大人民币汇率波动区间，消息刺激离岸贬值预期，两地汇差快速扩大，而境内人民币成交量放大至3月下旬以来最高，周累计成交量亦破千亿美元。短期仍难见即期市场波动放松迹象。

公开市场操作: --中国央行公开市场本周逆回购操作量增价平，单周重回净投放格局。企业财政缴税等因素对资金产生一定扰动，及国库现金定存到期对冲影响下，央行加大投放力度，彰显其呵护资金预期、稳定市场信心之意图。

分析师认为，中国经济出现走稳向好势头，但基础仍不牢固，货币政策整体宽松基调短期难改，惟全面“放水”等政策出现概率逐步降低。继6月末降准、降息后，央行政策或暂时进入观望期，未来公开市场还视资金面情况适当“小修小补”，定向工具则有望担主力。

债市: --中国银行间债市本周收益率下行。信用债需求旺盛，收益率下行较多，因基金、银行理财等机构在打新暂停后加大配债力度；利率债一二级亦有所转暖。本周主要回购利率略涨，但流动性预期仍平稳乐观，资金面有望继续支撑现券向好。

票据: --中国票据市场利率本周小幅下行，国有银行承兑足月票据成交在年息3.6%-3.7%区间。套利空间的减小和资金面的持续稳定，令机构难寻后市方向，即使下周面临月末，预计价格也难有大的波动。

股市: --当周沪综指 连续上扬，累计上涨2.87%。因监管层护盘动作仍较清晰，大盘一步一个台阶地继续反弹，中小盘股和题材股轮番上涨，市场人气正逐渐休复，周五因获利回吐抛压才终结六连涨，沪综指当天收报4,070.91点。