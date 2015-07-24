《路透晚报》--7月24日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数跌至一周半低位，因中国数据疲弱且美国财报欠佳

日本股市日经指数周五跌至一周半低位，受中国制造业采购经理人指数(PMI)所累，该数据显示中国制造业活动疲弱；同时美国企业财报同样黯淡，也加重了黯淡气氛。日经指数下跌0.7%至20,544.53点，为7月15日以来最低位收位。本周收跌0.5%。东证股价指数下跌0.5%至1,655.86点。

--中国股市：沪综指收跌1.3%终止六连涨，短线获利抛压加大

中国股市沪综指收跌1.3%，终止此前连续六日涨势。分析师指出，相关政策利好推动今日盘中题材板块活跃，鉴于大盘此轮反弹累计涨幅逾20%，部分个股获利颇丰，沪综指尾盘放量跳水显示短线获利抛压加大，预计大盘维持震荡走势。沪综指收报4,070.91点，跌53.01点或1.29%，本周A股累计上涨2.87%。沪深300指数收报4,176.28点,跌1.75%。

--香港股市：受全球市场颓势拖累收跌逾1%，创两周来最大单日跌幅

香港股市创两周来最大单日跌幅，受国际股市不振及中国内地股市修正行情拖累。恒生指数收跌1.1%，至25,128.51点，恒生国企指数下跌1.3%，至11,679.02点。恒生指数本周共跌1.1%。多数板块下滑，金融股及科技股跌势最深。

--汇市：澳元触及六年低点；德国综合PMI拖累欧元

澳元跌至六年低点，其他和全球大宗商品价格密切相关的货币也承压，因中国制造业采购经理人指数创一年多以来最低水平。鉴于欧元、日圆和美元均窄幅波动，市场焦点都集中在中国人民币上。在中国政府表示，将扩大人民币汇率双向浮动区间后，人民币出现下跌。0820GMT，欧元兑美元跌至1.0947，仍远高于上周所及的三个月低点1.0808。美元兑日圆报123.99日圆。

--欧元债市：公债收益率下滑，疲弱成长数据炒热扩大量化宽松预期

欧元区公债收益率(殖利率)下跌，PMI调查结果显示，欧元区最大经济体民间部门成长放缓，令欧洲央行面临刺激当地脆弱经济复苏的压力，这让各界更加关注欧洲央行是否会扩大购债量化宽松计画。指标10年期德国公债收益率下跌至三周低点0.67%，南欧较高风险的二线国家公债收益率同样下滑。

--国际油市：油价微涨，但仍处于熊市

油价微涨，上日收盘创下数月低点。目前供应过剩和令人失望的中国制造业数据拖累市场。过去六周，美国石油价格大跌逾20%，许多交易员认为这样的跌幅算得上是熊市。至0827GMT，美国9月原油期货涨0.58%，报每桶48.73美元，上日收低0.74美元报48.45，为3月31日以来最低结算价。布兰特9月原油期货涨0.05%报每桶55.30美元。该合约上日结算价跌0.86美元报55.27，创4月初以来最低。

--全球金市：金价跌至五年半低点，恐创九个月来最大单周跌幅

金价跌逾1%，至2010年初来最低，可能创下九个月来最大单周跌幅，因美国就业数据乐观加深了本周金价跌势，并引燃金价可能进一步下跌的担忧。现货金一度下跌1.2%至每盎司1,077美元，为2010年2月以来最低。0829GMT时跌至1,083.41美元。金价本周挫跌逾4%，为去年10月以来最大单周跌幅。美国8月期金下跌1.05%至每盎司1,082.6美元。

--金属期市：LME期铜跌至六年低点，因中国制造业PMI不佳引忧虑

伦敦期铜跌至2009年来最低水平，一项调查显示中国制造业活动萎缩，引发需求状况的忧虑，而库存却在稳步攀升。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜一度下跌至每吨5,191.50美元，创下2009年7月以来最低水平，0431 GMT时回升至每吨5,251美元，下滑0.4%。期铜料将录得将近5%的周线跌幅，也是自1月以来最大的单周跌幅。上海期交所期铜下挫2.7%，报每吨38,051元人民币。