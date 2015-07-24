欧洲汇市：英镑兑美元跌至10日低点，投资者质疑英国升息前景

“尽管卡尼让英镑多头对今年底明年初时英国升息的可能性感到兴奋不已，我却注意到油价跌势再起，且怀疑英国央行对通胀压力的看法是否将导致这些说法的撤回，”FXTM首席市场分析师Jameel Ahmad表示。

美国原油价格在过去六周已下跌逾20%，这可能进一步放松了通胀压力。

“我们维持8月会议前看多英镑，”摩根士丹利在研究报告中表示。“我们维持作多英镑/作空挪威克朗的部位，并在昨晚卖出欧元兑英镑。

欧元兑英镑 下跌0.15%至0.7067英镑，周五数据显示，欧元区7月企业活动不如预期，这令欧元受挫。

Markit欧元区7月综合采购经理人指数(PMI)初值从6月的四年高点54.2降至53.7。路透调查预计为降至54.0。 (完)

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