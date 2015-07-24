中国经济：全年料增长约7%，下半年财政扩张力度增大货币维持中性--北大

路透北京7月24日 - 中国北京大学经济研究所发布报告预计，中国全年经济增长将维持在7%左右，三季度工业、三大需求的同比增长率仍将基本维持上半年整体低位徘徊走势，四季度或有所企稳，但出现逆转势头的概率不会太大。

北大经济研究所最新半年宏观经济回顾和展望报告认为，由于2015年政策目标将会把稳增长置于首位，为此，下半年将继续采取积极的财政政策和稳健的货币政策的松紧搭配反方向组合，财政政策扩张力度会增大，货币政策更注重松紧协调，维持中性的货币环境。

具体而言，北大经济研究所预计，CPI、PPI下半年逐渐企稳并有所走高的可能性较大，但PPI在今年全年仍难改负增长的局面，CPI上涨率也将继续处于低位，不会达到全年3%的预期目标，2015全年不存通胀压力，刺激政策操作空间较为充裕。

工业生产下半年仍将在低位波动中缓慢回升；投资形势或将略好于上半年，但综合全年来看投资动力仍嫌不足；消费需求下半年应会继续维持上半年稳定增长的态势；进口预计下半年仍将维持低位震荡，但年底会有所回暖。

政策方面，在增加财政政策力度上，预计中央将采取更有力的措施盘活存量财政资金。预计下半年，处置地方政府“不作为”、“慢作为”的现象的行政压力将有所加大，同时中央将进一步清理上缴沉睡财政资金，通过优化财政支出结构，提高资金使用效率。

具体投向上，预计伴随“一带一路”计划的推进以及国家加大对基础设施项目的批复力度，下半年基础设施投资的力度将持续增大；促进农村要素的市场化及相应的基础设施投资将继续加快；政府将继续给予制造业，特别是高端设备制造业方面更多的优惠政策，以刺激投资扩张。

“在经济下行和通缩压力增大的背景下，为了实现稳增长的目标，央行将继续保持‘中性适度’的货币政策态度。”该报告称。

北大预计，下半年的货币条件可能有所改善。全面“降息”和“降准”的可能性存在，但频率不会很高，大概1-2次。新型货币政策工具（如PSL、SLO）将可能成为央行实施定向调控的主要方式。