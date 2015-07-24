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市场报道 | 2015年 7月 24日 星期五 16:46 BJT

全球贵金属：7月23日SPDR黄金持仓下降0.39%，iShares白银持仓持平

路透7月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量较周三下降0.39%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓持平。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 22,011,401.7 7月23日 22,097,657.8 7月22日 -86,256.1 -0.39%

iShares 328,834,516.2 7月23日 328,834,516.2 7月22日 0.0 0.00% (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 陈宗琦；审校 孙茉莉)

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