《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减2.5亿台币，中止连两周净增

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北7月24日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减少2.5亿台币，央行存单未到期余额为7兆(万亿) 1,293.10 亿台币。台湾央行上周存单发行余额净增380.6亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿 ) 7/20 6,950.30 6,951.30 +1.00 7/21 1,922.50 1,925.00 +2.50 7/22 4,671.00 4,670.00 -1.00 7/23 5,929.80 5,924.30 -5.50 7/24 578.00 578.50 +0.50 总计 20,051.60 20,049.10 -2.50 日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿) 7/20 45.00 6.00 7/21 23.00 5.00 7/22 9.00 2.00 7/23 40.00 5.00 7/24 45.00 5.00 总计 162.00 23.00 (完) (记者 詹静宜 审校 董永年)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。