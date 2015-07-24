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亚洲 | 2015年 7月 24日 星期五 17:00 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减2.5亿台币，中止连两周净增

路透台北7月24日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减少2.5亿台币，央行存单未到期余额为7兆(万亿)
1,293.10
亿台币。台湾央行上周存单发行余额净增380.6亿台币。
    
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看        
 日期    到期量(亿)   发行量(亿)       增加/减少(亿
                                       )
   7/20     6,950.30         6,951.30         +1.00
   7/21     1,922.50         1,925.00         +2.50
   7/22     4,671.00         4,670.00         -1.00
   7/23     5,929.80         5,924.30         -5.50
   7/24       578.00           578.50         +0.50
 总计      20,051.60        20,049.10         -2.50
 
 日期    91天期发行量(亿)       182天期发行量(亿)
   7/20                  45.00                 6.00
   7/21                  23.00                 5.00
   7/22                   9.00                 2.00
   7/23                  40.00                 5.00
   7/24                  45.00                 5.00
 总计                   162.00                23.00
 (完)   

 (记者 詹静宜  审校 董永年)

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