中国证券：证监会正制定股权众筹融资试点监管规则，将适时征求意见

路透北京7月24日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，目前中国证监会正制定股权众筹融资试点的监管规则，将适时向社会公开征求意见。

他在新闻例会上表示，股权众筹融资主要是指通过互联网形式进行公开小额股权融资的活动，具有公开、小额、大众的特征。目前一些机构开展的冠以股权众筹名义的活动，是通过互联网形式进行的私募股权融资行为，不属于股权众筹融资范围。

他并强调，根据公司法等相关规定，未经证券监管部门批准，任何单位和个人都不得向不特定对象发行证券，向特定对象发行证券累计不得超过200人。