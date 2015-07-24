中国证券：证监会正制定股权众筹融资试点监管规则，将适时征求意见

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京7月24日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，目前中国证监会正制定股权众筹融资试点的监管规则，将适时向社会公开征求意见。
他在新闻例会上表示，股权众筹融资主要是指通过互联网形式进行公开小额股权融资的活动，具有公开、小额、大众的特征。目前一些机构开展的冠以股权众筹名义的活动，是通过互联网形式进行的私募股权融资行为，不属于股权众筹融资范围。
他并强调，根据公司法等相关规定，未经证券监管部门批准，任何单位和个人都不得向不特定对象发行证券，向特定对象发行证券累计不得超过200人。
上周末，人行、证监会等10部委联合发布《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》提出，股权众筹融资必须通过股权众筹融资中介机构平台（互联网网站或其他类似的电子媒介）进行，股权众筹融资中介机构可以在符合法律法规规定前提下，对业务模式进行创新探索。股权众筹融资业务由证监会负责监管。（完） (发稿 张晓翀；撰写 林琦; 审校 张喜良)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。