香港房地产：政府称新增两幅住宅和商贸土地在7-9月招标出售

路透香港7月24日 - 香港政府周五宣布，将在2015/16财政年度第二季度增加一幅住宅及一幅商贸用地，使季内招标出售的政府住宅土地增至四幅，加上铁路上盖发展项目及市区重建局项目，可建单位数目增加至约6,100个。

新增加的住宅土地位于九龙大窝坪，可供兴建约980个单位；新增商贸用地则在元朗，可建总楼面面积约4.6万平方米。

连同上月底政府已公布第二季度（7-9月）卖地计划的土地 ，季内政府共推售四幅住宅土地，可建约2,600个单位；两幅商贸用地共可提供6.2万平方米总楼面面积。