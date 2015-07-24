香港房地产：政府称新增两幅住宅和商贸土地在7-9月招标出售

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港7月24日 - 香港政府周五宣布，将在2015/16财政年度第二季度增加一幅住宅及一幅商贸用地，使季内招标出售的政府住宅土地增至四幅，加上铁路上盖发展项目及市区重建局项目，可建单位数目增加至约6,100个。
新增加的住宅土地位于九龙大窝坪，可供兴建约980个单位；新增商贸用地则在元朗，可建总楼面面积约4.6万平方米。
连同上月底政府已公布第二季度（7-9月）卖地计划的土地 ，季内政府共推售四幅住宅土地，可建约2,600个单位；两幅商贸用地共可提供6.2万平方米总楼面面积。
加上首季度推售的用地，2015/16财年上半年私人房屋土地供应，在未计及私人发展或重建项目前，估计合共可供兴建约1.06万个单位，占全年度1.9万个单位的私人房屋土地供应目标的56%。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。