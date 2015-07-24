台湾汇市：台币创逾四个月低位，受中国制造业数据不佳拖累

* 中国制造业数据不佳拖累台币随亚币贬值 * 外资汇出与油款等美元需求加重跌势 * 下周一实质交易区间估在31.350-31.450 路透台北7月24日 - 台币兑美元 周五第二日收贬，创逾四个月低位。汇银人士表示，一项调查显 示中国制造业活动降至15个月低位，拖累台币随韩元等亚洲货币下跌，成交量也明显放大。 交易员并指出，台股疲弱与现金股利发放令外资继续汇出，午后油款以及劳退基金等美元买盘也插上一脚 ，不但令早盘大举抛汇的出口商转为惜售，也扩大了台币的贬值幅度，终场央行更作价让台币收在日低，本周 台币共计贬值近0.7%。 “要不是今天中国PMI引爆，台币还是死样子。”一位大型银行交易员说。 另一外商银行交易主管则称，台币兑韩元今年以来升值不少，但放眼现今环境，各家智库纷纷调降今年GD P预估值，股市也摇摇欲坠，在海外投资人眼中，未来台币贬值的机会比升值大。 至于对下周汇市看法，汇银人士表示，市场对美国9月升息的预期心态浓厚，在下周美联储的联邦公开市 场委员会(FOMC)公布利率决定前，料将支撑美元维持强势格局，台币实质价位可能随新兴亚币贬向31.500。 汇银人士也称，按照过往经验，美国升息前夕，股市等风险资产将因资金外逃而回档，再加上近期美股因 企业对获利展望不佳回落，与美股有高度正相关的台股，短线恐怕还有探底的可能，台币也将因外资的汇出， 趋贬格局难以转变。 台币兑美元今日收贬7.8分以31.530作收，前低为3月20日的31.548。 今日台币实质交易区间在31.225-31.422，上日交易区间在31.170-31.207。交易员预估，下周一台币实质 交投波动区间暂看在31.350-31.450。 台湾股市周五收低，创九个月低位。台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股卖超29.79亿台币 ，连续三个交易日卖超共计122亿台币。 多数新兴亚洲货币周五下跌，扩大本周的跌幅，因中国制造业活动调查结果令人失望，加大对中国经济放 缓的担忧。韩元兑美元 转为下跌，触及三年低位1,168.8，料创四年来最长时间的周线连跌。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)今日一个月期美元/台币换汇点自溢价转价平。一个月美元/台币远汇 TWD1MNDFOR=尾盘报31.230/31.250，上日收在31.255。 本/下周余日国际重要经济数据和事件有： 7/24(五)：法国7月Markit制造业/服务业/综合PMI初值；德国7月Markit制造业/服务业/综合PMI初值；欧 元区7月Markit制造业/服务业/综合PMI初值；美国7月Markit制造业PMI初值；美国6月新屋销售； 7/27(一)：中国1-6月规模以上工业企业利润；德国7月IFO企业景气判断指数；欧元区6月M3货供额及民间 贷款；美国建筑许可年率6月修正值；美国6月耐久财订单；美国7月达拉斯联储制造业活动指数；日本央行副 总裁中曾宏发表讲话。 7/28(二)：美联储(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的政策会议；巴西央行召开货币政策 委员会会议(至29日)；英国第二季国内生产总值(GDP)初值；美国5月标普/Case-Shiller；美国7月Markit综合 采购经理人指数(PMI)初值；美国7月消费者信心/里奇蒙联储7月综合制造业指数；日本6月零售销售。 7/29(三)：美联储公布利率决议；美国6月成屋待完成销售指数；德国 8月Gfk消费者信心指数；法国7月 消费者信心指数；英国6月消费者信贷及M4货供额、7月CBI零售销售差值；日本6月工业生产初值；瑞银集团(U BS)6月瑞士消费指数；巴西央行宣布利率决定。 7/30(四)：美国第二季GDP环比年率初值；德国7月失业报告、7月CPI初值；欧元区7月消费者信心指数初 值；欧元区7月企业景气指数、6月失业率；英国7月GfK消费者信心指数；瑞士7月KOF领先指标 ；澳洲6月建筑 许可/第二季进出口物价；韩国央行8月制造业景气判断指数、韩国6月工业生产；澳洲央行总裁史蒂文斯在博 鳌亚洲论坛金融合作会议上发表讲话；日本央行审议委员石田浩二在京都向商界领袖发表演说。 7/31(五)：台湾第二季经济成长率(概估值)；中国6月货物和服务贸易；美国7月芝加哥采购经理人指数(P MI)；路透/密西根大学美国消费者信心指数7月终值；澳洲第二季生产者物价指数/6月民间信贷；日本6月建筑 订单及房屋开工；法国6月消费者支出、6月生产者物价指数；美国第二季雇佣成本指数；莫斯科央行公布利率 决定。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.530 31.452 31.210-31.530 31.452 14.07 10.47 元太外汇经纪公司 31.530 31.455 31.225-31.530 31.455 6.23 3.68 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.000/0.010 0.005/0.015 美元/台币六个月期 -0.080/-0.065 -0.080/-0.060 (完)