中国称在东海有关油气开发活动完全正当、合法

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京7月24日 - 中国周五称，中方在东海油气开发活动完全正当、合法，不承认日本“单方面”划出的所谓两国海域“中间线”。
日本本周要求中国停止在日方单方面主张的“中间线”中方一侧海域的开发活动。
中国外交部指出，中国东海油气开发活动是在无争议的中国管辖海域进行，完全是中国主权权利和管辖权范围内的事情，完全正当、合法。
“中日两国在东海尚未进行海域划界，中国不承认日本单方面划出的所谓‘中间线’，”外交部在声明中称。
声明还称，中国主张200海里专属经济区，中国在东海的大陆架自然延伸至冲绳海槽。
中国外交部表示，日方曲解2008年达成的东海问题原则共识，为双方落实原则共识制造障碍，并称，希望日方为双方重启落实原则共识磋商创造良好的条件和气氛。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。