中国称在东海有关油气开发活动完全正当、合法

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京7月24日 - 中国周五称，中方在东海油气开发活动完全正当、合法，不承认日本“单方面”划出的所谓两国海域“中间线”。

日本本周要求中国停止在日方单方面主张的“中间线”中方一侧海域的开发活动。

中国外交部指出，中国东海油气开发活动是在无争议的中国管辖海域进行，完全是中国主权权利和管辖权范围内的事情，完全正当、合法。

“中日两国在东海尚未进行海域划界，中国不承认日本单方面划出的所谓‘中间线’，”外交部在声明中称。

声明还称，中国主张200海里专属经济区，中国在东海的大陆架自然延伸至冲绳海槽。