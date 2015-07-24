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亚洲 | 2015年 7月 24日 星期五 17:51 BJT

更新版 1-韩国政经：国会通过11.5万亿韩元追加预算案

新通过的追加预算案包括新增支出约6.2万亿韩元，以及拿出5.4万亿韩元用于弥补税收缺口，之前提议的分别为6.2万亿和5.6万亿韩元。这些数据已是四舍五入的结果。

追加预算旨在重振经济。出口大降、MERS疫情爆发以及干旱天气都令经济步履蹒跚，韩国第二季经济增速较上季成长0.3%，逊于预期。

尽管第二季经济增长备受MERS和干旱天气影响，但韩国央行和政府官员一再表示，拖累经济的那些暂时性因素已经减弱，预期经济会缓慢回升。(完)

(编译 戴素萍/孙茉莉; 审校 高琦)

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