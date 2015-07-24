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亚洲 | 2015年 7月 24日 星期五 17:57 BJT

德国个股：大众汽车今年获利可能减少逾10亿欧元，因中国市场低迷--杂志

路透法兰克福7月24日 - 德国杂志Manager Magazin报导，大众汽车集团(中国)总裁兼CEO海兹曼(Jochem Heizmann)正在筹备一项成本削减计划，由于中国市场需求疲弱，可能导致集团全年获利下降逾10亿欧元。

该杂志称，大众汽车中国合资企业今年迄今的利润率较上年水准低25%。

杂志称，若营收仍然保持在6月的低水平，到年底时集团获利最多可能减少20亿欧元。

没有立即联系到公司方面对此置评。

大众汽车集团与中国第一汽车集团公司 和上海汽车集团股份有限公司 分别成立了合资企业。(完)

(编译 郑茵 审校 艾茂林)

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