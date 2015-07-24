德国个股：大众汽车今年获利可能减少逾10亿欧元，因中国市场低迷--杂志

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透法兰克福7月24日 - 德国杂志Manager Magazin报导，大众汽车集团(中国)总裁兼CEO海兹曼(Jochem Heizmann)正在筹备一项成本削减计划，由于中国市场需求疲弱，可能导致集团全年获利下降逾10亿欧元。
该杂志称，大众汽车中国合资企业今年迄今的利润率较上年水准低25%。
杂志称，若营收仍然保持在6月的低水平，到年底时集团获利最多可能减少20亿欧元。
没有立即联系到公司方面对此置评。
大众汽车集团与中国第一汽车集团公司 和上海汽车集团股份有限公司 分别成立了合资企业。(完)
(编译 郑茵 审校 艾茂林)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。