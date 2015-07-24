《汇市简讯》布兰特原油走低，恐引发石油相关货币一波跌势

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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* 油价重新承压。布兰特原油期货跌穿昨日低点55.10美元
* 布兰特原油目前跌至每桶54.93美元，日内下跌0.62%
* 石油相关货币料将承压
* 加元兑美元在1.3060加元的停止位看来岌岌可危。先前的企业卖盘已大多消化
* 美元/挪威克朗亦接近7月高位8.2679。若突破此处，将重新上探今年高点8.4166(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。