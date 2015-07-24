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市场报道 | 2015年 7月 24日 星期五 18:07 BJT

《汇市简讯》布兰特原油走低，恐引发石油相关货币一波跌势

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* 油价重新承压。布兰特原油期货跌穿昨日低点55.10美元

* 布兰特原油目前跌至每桶54.93美元，日内下跌0.62%

* 石油相关货币料将承压

* 加元兑美元在1.3060加元的停止位看来岌岌可危。先前的企业卖盘已大多消化

* 美元/挪威克朗亦接近7月高位8.2679。若突破此处，将重新上探今年高点8.4166(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)

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