中国经济：强化京津冀土地供应管控，防止在北京周边盲目搞房地产--副总理

路透北京7月24日 - 中国国务院副总理张高丽周五强调，要对京津冀重点地区统一规划，强化土地供应管控，严格城镇开发边界，防止在北京周边地区盲目搞房地产和炒作房价。

新华援引他主持京津冀协同发展工作推动会议上的讲话并称，要全面落实好京津冀协同发展规划纲要，尽快把工作任务和政策措施细化分解到具体单位，明确路线图和时间表。

“要紧扣有序疏解北京非首都功能这个核心和首要任务，抓紧研究制定控增量、疏存量政策。”张高丽称，持续推进交通一体化、生态环境保护、产业升级转移三个重点领域率先突破。

同时，要按照在建一批、开工一批、储备一批的要求制定有效投资滚动计划，并加快编制京津冀“十三五”规划和有关专项规划。

新华另一篇报导称，京津冀和山西、内蒙、山东六省区市周五启动协同发展行动规划，重点协同开发大宗工业固体废物和废塑料等再生资源；目标是到2017年，力争年消纳工业固体废物４亿吨，加工利用再生资源2,000万吨。