马来西亚期市：棕榈油期货小跌，交投淡静

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“市场整个了无生气，”吉隆坡一国外大宗商品券商交易员表示。他称，包括中国和美国植物油市场在内都是如此。
他表示，然周五棕榈油期货小跌，是受低成交量以及许多市场人士离场所导致的轻微扭曲所影响。
棕榈油价格为连续第二周接近持平上周五的收盘价。
路透市场分析师王涛称，棕榈油价格可能测试支撑位2,168马币，若跌破支撑位将下看2,154马币。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉/戴素萍 审校 郑茵/陈宗琦)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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