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亚洲 | 2015年 7月 24日 星期五 18:58 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货小跌，交投淡静

“市场整个了无生气，”吉隆坡一国外大宗商品券商交易员表示。他称，包括中国和美国植物油市场在内都是如此。

他表示，然周五棕榈油期货小跌，是受低成交量以及许多市场人士离场所导致的轻微扭曲所影响。

棕榈油价格为连续第二周接近持平上周五的收盘价。

路透市场分析师王涛称，棕榈油价格可能测试支撑位2,168马币，若跌破支撑位将下看2,154马币。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉/戴素萍 审校 郑茵/陈宗琦)

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