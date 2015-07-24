中国反腐：河北省委书记周本顺涉嫌严重违纪违法接受组织调查--中纪委

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京7月24日 - 中国中央纪委监察部网站周五发布公告称，河北省委书记、省人大常委会主任周本顺涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。
周本顺，1953年2月出生，于2013年3月起担任河北省委书记。
十八大以来中国保持高压反腐，中共中央统战部部长令计划、原中央政治局常委周永康、原军委副主席徐才厚、政协副主席苏荣先后被查。（完） (发稿 倪蔚丹 审校 曾祥进)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。