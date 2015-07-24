中港个股：马钢称控股股东拟增持该公司不少于4.09亿元人民币的A股

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港7月24日 - 马鞍山钢铁股份有限公司 周五称，今天收到控股股东马钢集团的函件表示，计划在适当价格增持不低于4.09亿元人民币马钢上市公司A股 ，并在完成增持后六个月内不出售所增持股份。
马钢的声明称，母公司称此举是为了保护上市公司全体股东合法权益，维护上市公司股价稳定，故计划通过全资子公司马钢集团投资有限公司，以合法合规的方式在适当价格增持马钢A股。
但声明中未有说明何水平为适当价格。
中国股市此前大幅波动，中国财政部本月初表示，股市异常波动期间，财政部承诺不减持所持有的上市公司股票，并要求中央管理的国有金融企业不减持所持有的控股上市公司股票，支持国有金融企业在股价低于合理价值时予以增持。
马钢H股今天收低2.99%，报1.95港元；其A股则挫4.19%报4.57元人民币。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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