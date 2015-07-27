重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(7月20-24日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国政策：扩大人民币汇率浮动区间，保持其在合理均衡水平基本稳定--国务院

为应对经济下行压力稳定外贸，中国国务院办公厅发布关于促进进出口稳定增长的若干意见，明确指出完善人民币汇率市场化形成机制，扩大人民币汇率双向浮动区间，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。

--路透专访：中国必须从股市暴跌中吸取教训--副财长朱光耀

中国财政部副部长朱光耀周六表示，中国必须从这次股市震荡中吸取教训，暗示他希望能专注在监管和发展新架构，好让股市能禁得起未来任何的市场动荡。

--中国经济：“十三五”期间将潜在经济增长率保持在7-8%--财政部副部长

中国财政部副部长朱光耀表示，中国第二季度国内生产总值（GDP）同比增长7%这一数据是严肃认真、实事求是的，有信心实现今年7%左右的经济增长目标，并在“十三五”（2016-2020）期间将潜在经济增长率保持在7-8%。

--中国数据：7月财新制造业PMI初值降至逾一年低点，制造业前景难乐观

最新数据显示中国制造业略微改善的迹象在7月中断，财新中国7月制造业PMI初值降至一年多低位，包括新订单、新出口订单在内的多个分项指数从扩张区间跌入收缩区间，反映当前中国制造业在弱需求下增长仍然乏力。

--中国经济：下半年和全年经济增速均将在7%左右--国家信息中心

中国官方研究机构国家信息中心最新报告预计，下半年，中国外贸、内需和投资均呈向好趋势，改革红利不断释放，加之基数较低等因素，宏观经济将呈现出小幅回稳态势，预计2015年下半年和全年中国的国内生产总值（GDP）均将增长7.0%左右，CPI将上涨1.6%左右。

--中国政治：十八届五中全会10月召开，研究关于制定十三五规划的建议

中国官方通讯社--新华社官方微博“新华视点”周一称，中共十八届五中全会定于今年10月在北京召开，主要议程是研究关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划(2016-2020年)的建议。

--中国数据：服务业拉动上半年FDI增长8.3%，下半年出口和消费料改善

中国商务部周二公布，上半年实际使用外资(FDI)同比增长8.3%，其中增长较快的服务业FDI占比超过六成并创出新高； 预计下半年出口形势总体会好于上半年，消费市场也有望继续企稳回升。

--中国经济：6月调查失业率降至年内低点，但重工业和压产能省份失业率偏高

中国上半年调查失业率基本保持在5.1%。国家统计局官员周一称，上半年就业形势总体稳定，6月调查失业率降至年内最低水平；但大学生就业问题需要高度关注，部分资源型、装备制造型和压缩产能任务较重地区失业率相对较高。

--中国数据：1-6月国有企业利润同比下降0.1%，降幅继续收窄--财政部

中国财政部周二公布，1-6月国有企业利润总额12,332.9亿元人民币，同比下降0.1%，国有企业利润降幅持续放缓。其中地方国有企业利润同比增长8.2%。

--路透专访：中国经济下行压力仍大，明年一季度会明显回落--专家

中国二季度GDP增幅意外持稳于7%，相较中国经济缓中趋稳、稳中向好的乐观判断，中国宏观经济学会秘书长王建表达了不同的观点。他认为，不匹配的数据显示中国经济并未见底，下行风险依然很大，并预计明年一季度会明显回落。

--路透调查：中国料将进一步降息降准，力争稳增长

路透调查显示，中国料将进一步降息降准，以力保今年经济增长7%。路透调查的受访分析师指出，预计12月前中国将降息25个基点，再降准100个基点。

--路透专访：中国经济下半年料温和向上，降息机率小降准仍有空间--专家

中国二季度经济增长率有惊无险地落在7%的预定目标值上，展望下半年，中国国家发展改革委员会宏观研究院副院长陈东琪认为，拉动中国经济的三大需求有所回升，预计将延续6月份的温和向上势头，全年国内生产总值（GDP）增幅7.2%左右。

--中国经济：工业运行下行压力仍大，十三五化解过剩产能为首务--工信部

中国工信部周三召开新闻发布会称，目前工业运行下行压力依然很大，部分地区、行业和企业困难加重，实现稳定向好仍需付出艰巨努力。并指出淘汰落后产能的任务基本上告一段落，“十三五”主要任务是化解过剩产能。

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【金融】

--中国金融：6月境外机构和个人减持境内股票资产，但增持债券--央行

中国央行日前公布数据显示，今年6月末境外机构和个人持有境内 人民币资产较5月份略有减少，结束此前连续两个月的增持，主要表现为股票资产的减少； 境外人士（包括机构和个人）6月份大幅减少股票资产达673.76亿元，月末余额环比降幅近1 0%，但相对收益稳定的债券和贷款以及存款则小幅增加。

--中国央行：6月末社融规模存量同比增11.9%，人民币贷款余额占比66.9%

中国央行周二发布数据显示，6月末社会融资规模存量为131.58万亿元人民币，同比增长11.9%。

--中国金融：央行考虑债市复制沪港通模式，引入更多境外投资者--消息

继近期放宽境外央行及金融机构投资中国债市范围后，两位消息人士周五透露，中国央行亦在考虑债市复制沪港通模式，允许更多海外投资者进入银行间债市。

--《分析》中国公开市场重回单周净投放，政策观望期央行重在维稳

中国央行公开市场本周逆回购操作量增价平，单周重回净投放格局。企业财政缴税等因素对资金产生一定扰动，及国库现金定存到期对冲影响下，央行加大投放力度，彰显其呵护资金预期、稳定市场信心之意图。

--中国金融：央行注资进出口行450亿美元，成第一大股东--财新网

财新网周二报导称，中国央行已追加对国家开发银行、进出口银行的注资，分别注资国开行、进出口银行480亿美元、450亿美元。此次注资后，央行将跃升为两家政策性金融机构的第一大股东，财政部为第二大股东。

--中国金融：鼓励金融机构及互联网企业等发展互联网金融业务--央行

为促进互联网金融健康发展，中国将鼓励银行、证券、保险、基金、信托和消费金融等金融机构开发基于互联网技术的新产品和新服务；支持有条件的金融机构建设互联网平台开展网络银行、网络证券、网络保险、网络基金销售和网络消费金融等业务。

--中国金融：中金公司提交最高10亿美元香港IPO申请--消息人士

据直接了解计划情况的人士称，中国知名投行--中国国际金融有限公司(中金公司,CICC)已提交在香港进行首次公开发行(IPO)的申请，IPO规模或最高10亿美元。

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【外汇】

--《独家新闻》人民币冲刺SDR，IMF评估后认为可能加入但仍不确定

中国央行正努力为推动人民币加入SDR(特别提款权)开展一系列的改革措施。近期不仅放宽境外央行及金融机构投资债市的范围，更调整了中国金融数据统计报表的细节以增加透明度。而所有这些举动，都可视为积极回应IMF上月在中国进行的相关技术评估。国际货币基金组织(IMF)团队上月曾在中国对人民币是否应纳入一篮子货币进行过技术评估，两位了解情况的消息人士周三透露，IMF评估后认为人民币有可能今年加入SDR，但仍不确定。

--《综述》人民币国际化最大机遇是经济转型，“一带一路”战略助其水到渠成

随着人民币国际化步入贸易与金融双轮驱动阶段，金融交易渐成推动人民币国际份额上升的主力军；然而由金融交易推动增长的可持续性较差且存在一定风险，中长期看，人民币国际化的最大机遇源自中国实体经济转型，而“一带一路”战略亦将助人民币走出去水到渠成。

--中国外汇：二季度资金流出压力缓解，有信心应对外部冲击--外管局

中国国家外汇管理局周四称，2015年以来跨境资金流动呈现双向波动，但近期外汇供求趋向基本平衡，二季度资金流出压力亦已减缓，5-6月份未见资金大进大出。美联储政策正常化可能加剧中国资金流出，但中国有信心和能力应对外部冲击，一定要坚守不发生系统和区域性风险的底线。

--路透调查：美国升息预期令亚洲新兴货币人气恶化，人民币反受追捧

周四公布的路透调查显示，多数亚洲新兴市场货币的人气在过去两周内恶化，因对于美联储最早9月升息的预期升温。市场对人民币反而看好，因中国当局出手稳定国内股市，让投资者松一口气。

--中国外汇：人民币汇改需更市场化，勿用传统眼光看待汇率变动--专家

中国金融四十人论坛高级研究员管涛表示，经历10年汇改人民币汇率已趋于均衡合理，但汇改仍未有穷期，更为市场化的改革仍是不二选择；未来汇改应继续增强汇率弹性、同时加快培育外汇市场，包括丰富交易产品、扩大交易主体、放松交易限制等，并合理定位大国汇率政策，发挥市场配置资源的决定性作用。 ==========================================================================

【证券/行业】

--《市场热谈》中证金千亿短融缓发或为救市成功标志，稳信心后制度建设应居首

中证金1,000亿元短融发行计划暂缓，明确传递出中国救市成功的信号。市场人士并指出，在股市稳定后，监管层接下来的工作重心将转入如何完善股市的制度性建设，这才是资本市场长治久安之大事。

--中国证券：证监会称有关其正研究维稳资金退出方案的媒体报导不实

中国证监会新闻发言人张晓军周一表示，《财经》杂志关于证监会正在研究维稳资金退出方案的报导不实。下一阶段，证监会将继续把稳定市场、稳定人心、防范系统性风险作为工作目标，全力做好相关工作。

--中国证券：中证金持股超5%的部分转至“一对多”账户，并未减持--报载

中国证券金融股份有限公司周三晚间否认了媒体报导其减持伊利股份一事。上海证券报援引中证金公司消息报导称，目前，证金公司近期应急操作过程中部分股票持股比例超过5%的部分已划转至“一对多”账户，而并未卖出任何上市公司股票。

--中国房地产：6月全国房价环比涨幅进一步扩大，深圳楼市表现抢眼

中国6月房价同比跌幅连续第二个月收窄，环比涨幅则较上月扩大，年初楼市新政的刺激效应逐渐释放。其中较为亮眼的深圳房价同比涨幅达到两位数，其它一线城市除上海小涨外，其余仍小幅下跌但跌幅均有所缩小。

--《焦点》流动性不足导致金价大跌，头号消费国中国对黄金热情似下降

流动性缺乏导致周一金价在数分钟内就重挫4%，当天上海黄金交易所主力合约成交量达到创纪录的330万口或33吨，作为头号消费国的中国似乎也不那么偏爱黄金。

--中国企业：华为上半年销售收入按年增长30%，达到1,759亿元人民币

全球最大电讯设备制造商之一--华为周一公布，今年上半年销售收入同比增加30%至1,759亿元人民币（283亿美元），得益于消费及电讯业务表现。 公司并称，预计全年1亿台智能手机发货目标将提前完成。 （完）