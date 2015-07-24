国际油市：380-cst燃料油贴水收窄，但本周跌幅仍逾五成

路透新加坡7月24日 - 亚洲380-cst燃料油贴水周五收窄，因8月底船货买气升温，但本周仍较上周水准下滑逾五成。

路透数据显示，380-cst燃料油较新加坡现货价格贴水收窄0.32美元，达到每吨3.56美元，上周四为贴水2.33美元。上周五新加坡逢假日休市。

路透计算显示，买气升温程度，由8月19-23日装运船货较新加坡现货报价每吨贴水约2.70美元可看出，不过近期装运船货报价偏低，拖累整体价格。

8月来自西方的燃料油料降至七个月低点，这可望提振这个仍旧为供给过剩所苦的市场。

一名业界人士表示，9月之前印度燃料油出口料维持在低档，因该国正扩大沥青产出以供铺路之用。

一名驻印度的消息人士称，“在非雨季期间，多数国营炼厂生产沥青，而Essar、Reliance、Mangalore Refinery Petrochemicals Limited等其他业者从未生产重质油，因其炼厂可以炼制任何产品。

现货市场仅一笔交易。

嘉能可自道达尔买进2万吨380-cst燃料油，8月8-12日装运，每吨较新加坡现货报价贴水4.50美元。(完)

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