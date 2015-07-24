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亚洲 | 2015年 7月 24日 星期五 18:59 BJT

香港个股：万达商业拟在中国银行间市场发行高至150亿元人民币中期票据

路透香港7月24日 - 中国最大商业物业开发商--大连万达商业地产 周五宣布，公司拟发行总额不超过人民币150亿元的中期票据，已向中国银行间市场交易商协会正式注册。

公司的声明称，本次募集资金中122亿元用于归还金融机构融资，拓宽融资渠道、降低财务成本；其余28亿元用于商业地产项目建设。公司并将适时就发行中期票据的具体安排另行刊发公告。

万达商业此前表示，将向中国证监会及其他相关监管机构，申请发行最多3亿股A股，集资高至120亿元人民币。

该股今天收低1.63%报57.35港元，过去一个月累计跌6.6%。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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