香港个股：万达商业拟在中国银行间市场发行高至150亿元人民币中期票据

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港7月24日 - 中国最大商业物业开发商--大连万达商业地产 周五宣布，公司拟发行总额不超过人民币150亿元的中期票据，已向中国银行间市场交易商协会正式注册。
公司的声明称，本次募集资金中122亿元用于归还金融机构融资，拓宽融资渠道、降低财务成本；其余28亿元用于商业地产项目建设。公司并将适时就发行中期票据的具体安排另行刊发公告。
万达商业此前表示，将向中国证监会及其他相关监管机构，申请发行最多3亿股A股，集资高至120亿元人民币。
该股今天收低1.63%报57.35港元，过去一个月累计跌6.6%。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。