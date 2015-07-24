企业并购：巴克莱正洽谈出售葡萄牙零售银行事业给Bankinter--消息

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透伦敦7月24日 - 一名熟知事况的消息人士周五表示，巴克莱 正与西班牙Bankinter 就出售葡萄牙零售银行业务进行独家协商。
两名消息人士称，巴克莱正加速出售葡萄牙及意大利零售业务，因在新任董事长John McFarlane领导下，该行亟欲扭转乾坤。
这几位消息人士称，出售葡萄牙事业的协商进度要快过意大利业务；巴克莱在葡萄牙有85个分支机构，在意大利则有90家分行。巴克莱出售葡萄牙业务范围可能不包括投资银行及信用卡部门。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。