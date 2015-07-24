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货币新闻 | 2015年 7月 24日 星期五 19:10 BJT

企业并购：巴克莱正洽谈出售葡萄牙零售银行事业给Bankinter--消息

路透伦敦7月24日 - 一名熟知事况的消息人士周五表示，巴克莱 正与西班牙Bankinter 就出售葡萄牙零售银行业务进行独家协商。

两名消息人士称，巴克莱正加速出售葡萄牙及意大利零售业务，因在新任董事长John McFarlane领导下，该行亟欲扭转乾坤。

这几位消息人士称，出售葡萄牙事业的协商进度要快过意大利业务；巴克莱在葡萄牙有85个分支机构，在意大利则有90家分行。巴克莱出售葡萄牙业务范围可能不包括投资银行及信用卡部门。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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