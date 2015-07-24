企业并购：巴克莱正洽谈出售葡萄牙零售银行事业给Bankinter--消息

两名消息人士称，巴克莱正加速出售葡萄牙及意大利零售业务，因在新任董事长John McFarlane领导下，该行亟欲扭转乾坤。

这几位消息人士称，出售葡萄牙事业的协商进度要快过意大利业务；巴克莱在葡萄牙有85个分支机构，在意大利则有90家分行。巴克莱出售葡萄牙业务范围可能不包括投资银行及信用卡部门。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)