更新版 1-企业并购：美国医疗保险业者Anthem将以542亿美元收购同业信诺

然而多位专家指出，这笔交易可能面临反垄断监管机构的详细审查。

主要保险业者中拥有为大型企业提供自我保险业务者只有四家，这是其中的两家。

“全国性的业者从四家减少为三家，这会造成很大的话题，”Constantine Cannon LLP法律事务所的Matthew Cantor表示。

合并后的公司将由Anthem执行长Joseph Swedish所领导。信诺执行长David Cordani将会成为总裁暨营运长。

Anthem的主要财务顾问为瑞银投资银行。瑞士信贷亦担任财务顾问White & Case LLP则为法务顾问。

信诺的财务顾问为摩根士丹利，其法务顾问则为Cravath, Swaine & Moore LLP。(完) (编译 陈宗琦/张明钧; 审校 戴素萍)