国际油市：石脑油裂解价差上涨，因布兰特原油价格疲软

路透新加坡7月24日 - 亚洲石脑油裂解价差小幅上升，因原料布兰特原油价格周五下跌，但交易商称市场基本面仍疲软，因供应偏高。

石脑油裂解价差上涨2.5%至三日高点每吨75.38美元，但是不到一年前价格的一半。

交易商表示，西方石脑油运抵亚洲数量达190万吨，对于东方市场而言实在太多。

他们并称，若石脑油及其他油品供应处于高档，则亚洲可能会有部分炼厂减产。

“交易商对油品市场抱持悲观看法。炼厂在第二季享有良好获利，但我预期第三季不会有如此光景，”一名交易商表示。 亚洲汽油裂解价差升至三日高点每桶15.45美元，受全球需求支撑。

英国顾问机构KBC Advanced Technologies首席分析师Stephen George表示，美国和中国汽油需求较上年同期上升约60万桶/日，受油价下滑影响。

“其强劲程度是今年馏分油需求成长的约两倍，在此同时新的市场供应是偏向柴油，”他周四在路透全球石油论坛(Global Oil Forum)上表示。

雪佛龙(Chevron)出售一批95号汽油船货给BP，8月8-12日装运，每桶报73.50美元，此为今日唯一一笔现货交易。(完)

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