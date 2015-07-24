国际油市：亚洲柴油价差下滑，因中东更多现货供应流入市场

路透7月24日 - 亚洲柴油价差周五下滑至每桶9美元以下，行业消息人士表示，因为来自中东更多的现货供应流入已然供应过剩的市场。

消息人士表示，巴林石油公司提供一笔7月底装船的船货现货，这可能显示中东夏季需求高峰已至尾声，夏季的发电燃料消耗通常会增加。

沙特(沙乌地)阿拉伯稍早增加由新的合资企业Yasref炼厂的柴油出货，令该区域的供应过剩的情况雪上加霜。

交易商表示，尽管价差仍然疲弱，航煤的情况还是稍微好一些。

行业消息人士表示，由于中国国内需求低于生产水平，中石化增加对欧洲出口航煤，寻求扩张全球市场份额。

两位匿名消息人士称，中石化6月底向欧洲出口9万吨航煤。

新加坡现货交易方面，有两笔航煤与六笔柴油交易达成。(完)

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