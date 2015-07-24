美股业绩：艾伯维获利跳升24%，因关节炎药物旺销

路透7月24日 - 艾伯维(AbbVie) 公布季度获利跳升24%，因关节炎药物Humira销售增加，且计入了Pharmacyclics的血癌用药Imbruvica销售。

艾伯维6月30日止第二季净利升至13.7亿美元，每股盈余(EPS)为0.83美元，上年同期分别为11.0亿及0.68美元。

营收成长11%至54.8亿美元。

艾伯维于5月26日完成对Pharmacyclics的收购，使其能够纳入Imbruvica一个月的营收。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)