美股业绩：艾伯维获利跳升24%，因关节炎药物旺销

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透7月24日 - 艾伯维(AbbVie) 公布季度获利跳升24%，因关节炎药物Humira销售增加，且计入了Pharmacyclics的血癌用药Imbruvica销售。
艾伯维6月30日止第二季净利升至13.7亿美元，每股盈余(EPS)为0.83美元，上年同期分别为11.0亿及0.68美元。
营收成长11%至54.8亿美元。
艾伯维于5月26日完成对Pharmacyclics的收购，使其能够纳入Imbruvica一个月的营收。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。