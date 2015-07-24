东南亚股市：泰股收跌至近14个月低点，本周表现吊车尾

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透曼谷7月24日 - 东南亚股市周五大多下跌，泰国指标股指滑落至接近14个月收盘低位，因企业获利令人失望；新加坡股市在公布工业生产疲弱数据后，股指触及逾一周低点。
泰国股市 收盘下跌0.5%，报1,438.08点，创下2014年5月30日以来最低收盘位。泰股周线下挫2.8%，在东南亚股市中表现最差。
PTT Exploration and Production 股价下跌1.9%，此前该公司公布季度获利锐减94%；能源类股 普跌，因全球油价下滑。
新加坡股市 收跌0.1%，报3,352.65点，为7月15日以来最低收盘位，6月工业生产数据逊于预期，打击股市人气。
东南亚股市周线变动不大，马来西亚股市 周线跌0.4%，印尼股市 下滑0.3%，菲律宾股市 涨0.4%，越南股市 同样上涨0.4%。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 382.20 -2.49 -0.65 -6.96 410.77
新加坡 3352.65 -3.72 -0.11 -0.37 3365.15
马来西亚 1720.76 -1.68 -0.10 -2.30 1761.25
泰国 1438.08 -6.58 -0.46 -3.98 1497.67
印尼 4856.60 -46.25 -0.94 -7.09 5226.95
菲律宾 7665.52 12.30 +0.16 +6.02 7230.57
越南 631.26 -0.75 -0.12 +15.69 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 陈宗琦；审校 张明钧)
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