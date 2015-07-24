英国金融市场：英镑跌穿1.55美元触及10日低位，英债大涨

路透伦敦7月24日 - 英镑兑美元周五下滑，有可能出现三周以来的最差单周表现。因近期数据令人失望，油价下跌也引发对于英国央行升息时间的猜疑。

英镑兑美元 跌至1.5485美元，日内跌幅为0.2%，稍早下跌至10日最低1.5469美元。英镑上周五曾触及1.5673美元的高点，受英国央行向未来几个月升息靠近一步的迹象提振，但此后英镑回落。

英国央行总裁卡尼上周暗示可能在年关左右升息。英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯在周三刊出的一篇专访表示，英国央行升息的时机正在接近，而且“非常有可能”未来几年利率会持续调升。

“尽管卡尼让英镑多头对今年底明年初时英国升息的可能性感到兴奋不已，我却注意到油价跌势再起，且怀疑英国央行对通胀压力的看法是否将导致这些说法的撤回，”FXTM首席市场分析师Jameel Ahmad表示。

美国原油价格在过去六周已下跌逾20%，这可能进一步放松了通胀压力。

周四出炉的6月英国零售销售数据令人失望，但一些分析师认为，这不足以影响英国央行货币政策委员会内鹰派官员的看法，在这些官员中，许多可能更倾向在下月政策会议上投票支持升息。

法国兴业银行策略师表示，英国央行货币政策立场转向更强硬，将提早出现英国央行和欧洲央行货币政策迥异，使英镑兑欧元短期有上升空间。

欧元兑英镑 下跌0.2%至0.7065英镑，周五数据显示，欧元区7月企业活动不如预期，这令欧元受挫。

Markit欧元区7月综合采购经理人指数(PMI)初值从6月的四年高点54.2降至53.7。路透调查预计为降至54.0。

英债大涨，和其他高评级公债一起攀升，因企业调查显示下半年开局全球经济活动步履不稳。