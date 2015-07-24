英国金融市场：英镑跌穿1.55美元触及10日低位，英债大涨

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透伦敦7月24日 - 英镑兑美元周五下滑，有可能出现三周以来的最差单周表现。因近期数据令人失望，油价下跌也引发对于英国央行升息时间的猜疑。
英镑兑美元 跌至1.5485美元，日内跌幅为0.2%，稍早下跌至10日最低1.5469美元。英镑上周五曾触及1.5673美元的高点，受英国央行向未来几个月升息靠近一步的迹象提振，但此后英镑回落。
英国央行总裁卡尼上周暗示可能在年关左右升息。英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯在周三刊出的一篇专访表示，英国央行升息的时机正在接近，而且“非常有可能”未来几年利率会持续调升。
“尽管卡尼让英镑多头对今年底明年初时英国升息的可能性感到兴奋不已，我却注意到油价跌势再起，且怀疑英国央行对通胀压力的看法是否将导致这些说法的撤回，”FXTM首席市场分析师Jameel Ahmad表示。
美国原油价格在过去六周已下跌逾20%，这可能进一步放松了通胀压力。
周四出炉的6月英国零售销售数据令人失望，但一些分析师认为，这不足以影响英国央行货币政策委员会内鹰派官员的看法，在这些官员中，许多可能更倾向在下月政策会议上投票支持升息。
法国兴业银行策略师表示，英国央行货币政策立场转向更强硬，将提早出现英国央行和欧洲央行货币政策迥异，使英镑兑欧元短期有上升空间。
欧元兑英镑 下跌0.2%至0.7065英镑，周五数据显示，欧元区7月企业活动不如预期，这令欧元受挫。
Markit欧元区7月综合采购经理人指数(PMI)初值从6月的四年高点54.2降至53.7。路透调查预计为降至54.0。
英债大涨，和其他高评级公债一起攀升，因企业调查显示下半年开局全球经济活动步履不稳。
10年期英债 收益率降至7月9日来最低1.929%，最新跌8个基点，报1.94%。(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。