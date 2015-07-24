欧洲股市：下跌至一周新低，商品类股下挫

* FTSEurofirst 300指数跌0.9%

* 商品股跌幅居前

* Aggreko和SES发出盈警

路透伦敦7月24日 - 欧洲股市周五跌至一周新低，因卫星运营商SES 等企业公布的季报令人失望，拖累股价下挫，且基本金属和原油价格下跌也带动商品类股走低。

SES大跌6.6%，是跌幅最大的FTSEurofirst 300指数成份股，此前SES下调全年营收和获利指引，之前公司推迟发射卫星，且美元升值，导致来自固定数据客户的获利下降。

欧洲基本资源类指数 和能源指数 分别急跌3%和1.3%，因铜价 受中国需求忧虑拖累跌至六年低位，油价也跌至近四个月低位，此前数据显示中国制造业活动萎缩。

德国DAX指数 大跌1.43%，报11,347.45点，由BASF 领跌，BASF公布的盈利低于预期，股价大跌4.6%。

福斯汽车(大众汽车, Volkswagen) 挫跌2.7%，德国杂志Manager Magazin报导，大众汽车集团(中国)总裁兼CEO海兹曼(Jochem Heizmann)正在筹备一项成本削减计划，由于中国市场需求疲弱，可能导致集团全年获利下降逾10亿欧元。

Aggreko 发出盈警后，股价狂跌12%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收挫0.9%，报1,564.03点，为逾一周最低。该指数本周下跌2.8%，之前两周上涨。

一些欧洲企业发布利好消息，提振股价攀升。电信业巨擘沃达丰(Vodafone) 称德国和英国主要市场业务改善，推动股价劲升2.8%。