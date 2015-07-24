全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船舶需求下降

路透7月24日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五下跌，因较大型船舶需求下降。

乾散货运价指数跌16点，或1.45%，报1,086点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

乾散货运价指数自7月7日以来屡创今年新高，但这轮升势在周四中止。

波罗的海海岬型船运价指数 回落28点，或1.46%，报1,896点。日均获利下降385美元，报14,603美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌24点，或2.07%，报1,137点，日均获利跌192美元，至9,067美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌3点，至428点。超灵便型船指数 上升3点，报899点。(完)